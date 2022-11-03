Два вымогателя из Сарапула избили лопатой своего знакомого и забрали у него деньги

Мужчины подкараулили свою жертву у магазина Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле за вымогательство денег с применением насилия перед судом предстали два местных жителя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В марте этого года 29-летний мужчина, сговорившись со своим 27-летним другом, отправился в деревню Малые Калмаши Каракулинского района для выяснения отношений со своим знакомым. Подсудимые встретили свою жертву у магазина и, заманив его к себе в машину, отвезли мужчину в безлюдное место. Там они потребовали у него 70 тысяч рублей. А после этого избили мужчину ногами и черенком лопаты. В результате избиения он получил сотрясение головного мозга. Через несколько дней вымогатели потребовали у потерпевшего еще 17 тысяч рублей.

Во время судебного заседания подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. 29-летнему мужчине суд назначил наказание в виде 4 лет в исправительной колонии строгого режима, а 27-летнему – 3 года условно.

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