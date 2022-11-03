На автодороге под Ижевском ГАЗель столкнулась с легковушкой

Фото: ПСЧ-37 в «ВКонтакте» @psch37

3 ноября на автодороге под Ижевском произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37.

ДТП произошло на дороге Ижевск-Сарапул рядом с поворотом на село Бураново. Столкнулись «Lada» и ГАЗель.

В результате дорожной аварии пострадал водитель Лады. Деблокировка не производилась.

Причины устанавливаются.

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