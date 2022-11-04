Почти 150 тысяч рублей отдала мошеннику жительница Ижевска за саженцы

Ижевчанку обманул мошенник по интернету Фото: Архив КП

В Ижевске задержали жителя Самарской области, который подозревается в хищении денег под предлогом продаж на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

21-летний молодой человек создал аккаунт на одном из популярных сайтов объявлений в интернете и разместил там сообщения о продаже товаров.

На одно из таких сообщений, где предлагались саженцы, «клюнула» жительница Ижевска. Она связалась с продавцом и перевела предоплату за товар. Позже злоумышленник перестал выходить на связь. А ижевчанка лишилась более 147 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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