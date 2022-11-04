Участок ул. Ленина отремонтируют в Ижевске Фото: Архив КП

После многочисленных обращений жителей Ижевска по поводу состояния дороги в проезде вдоль домов № 106, 108, 110 по ул. Ленина было решено отремонтировать участок от ул. Бабушкина до ул. Халтурина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жаловались на эту дорогу как пешеходы, так и автомобилисты. Ее, кстати, не ремонтировали более 15 лет.

«После осмотра этого участка дано поручение – в следующем сезоне провести текущий ремонт на участке протяженностью 500 метров, чтобы привести проезд в нормативное состояние», - заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Кроме этого, будет обустроена пешеходная дорожка со стороны ул. 40 лет Победы и новый проезд для автомобилей от отдела полиции с выездом на ул. 40 лет Победы. В планах капремонт заезда с ул. Ленина.

На эти дорожные объекты разработают проектно-сметную документацию, а ремонтно-строительные работы могут начаться уже в следующем году.

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