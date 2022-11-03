Расписание автобусов в Ижевске изменится из-за предстоящих праздников

Вся страна празднует День народного единства Фото: Архив КП

В праздничные дни изменится расписание автобусов. Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ.

Так, 4 ноября ижевские автобусы маршрутов № 302, № 312, № 314, № 318, № 324, № 356 будут работать по расписанию субботнего дня, 5 и 6 ноября – по расписанию на воскресенье. 4 и 5 ноября маршруты № 305, № 313, № 338 будут курсировать по расписанию буднего дня, а 6 ноября – по расписанию на воскресенье.

Пригородные маршруты № 358 и № 362 4 ноября будут перевозить пассажиров по расписанию на субботу, 5 и 6 ноября – на воскресенье.

4 и 5 ноября междугородние маршруты № 556, № 588 и № 589 не выйдут на дороги, а 6 ноября отправятся от автостанции по расписанию на воскресенье.

Напоминаем, что расписание трамваев и троллейбусов в праздничные дни также изменится.

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