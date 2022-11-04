40 дней прошло после стрельбы в школе № 88 в Ижевске

Трагедия в школе № 88 в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 4 ноября исполнилось 40 дней с момента стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Артем Казанцев, окончивший эту же школу, расстрелял 17 человек, 11 из которых были дети. В итоге он покончил с собой.

Трагедия всколыхнула всю Россию. Минуты памяти о погибших прошли практически во всех городах страны.

«Комсомолка» вспоминает жертв страшной трагедии, рассказывает о пострадавших и состоянии самой школы.

Что сейчас с пострадавшими?

В ЧП пострадали более 20 человек, 15 из них увезли в московские клиники на лечение. До сих пор один пострадавший находится в критическом состоянии. Из ижевских клиник выписаны все пациенты.

Ученика 9 класса Александра Стерхова, который, несмотря на ранение, предупредил всех об опасности и помогал выводить детей, наградили медалью.

Что с ремонтом школы?

Школа сейчас не работает. Она закрыта на ремонт.

«Школа преобразится, чтобы ничего не напоминало детям и педагогам о трагедии. Сделаем это в максимально сжатые сроки, предусмотрев дополнительные элементы безопасности здания», – сообщил Олег Бекмеметьев, глава Ижевска.

Но часть родителей все же решили перевести своих детей в другие учебные заведения.

Возбуждены ли уголовные дела?

На сегодняшний момент возбуждено несколько уголовных дел: по ст. 282 УК РФ – «возбуждение ненависти либо вражды...»; пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство»); по ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия»).

Отметим, стрелок Казанцев относил себя к нацистам и придерживался идеологии «Колумбайна» (движение признано террористическим и запрещено в России – прим. ред.). Ранее он тоже попадал в полицию, но был отпущен.

Кроме того, в отношении директора ЧОПа было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас он под арестом.

Будет ли сквер?

Сквер в память о погибших в школе предложили сделать депутаты Гордумы. В планах построить его на улице Майской, рядом с МФЦ – это совсем недалеко от школы.

«На территории сквера можно высадить Аллею Памяти, разместить скульптуру или памятный знак. Есть предложение – провести Международный конкурс на создание проекта скульптуры, посвященной памяти жертв трагедии 26 сентября», – сообщил Фарит Губаев, председатель Гордумы.

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