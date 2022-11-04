На Украине погиб еще один житель Удмуртии Фото: Мария Бакланова

На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб еще один житель Удмуртии – сержант Александр Зосимов. Похороны состоялись в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

За проявленные мужество и героизм сержанта посмертно представили к государственной награде.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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