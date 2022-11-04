Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 7:55

На Украине погиб еще один житель Удмуртии

Сержанта представили к награде
Инга Коган
На Украине погиб еще один житель Удмуртии

На Украине погиб еще один житель Удмуртии

Фото: Мария Бакланова

На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб еще один житель Удмуртии – сержант Александр Зосимов. Похороны состоялись в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

За проявленные мужество и героизм сержанта посмертно представили к государственной награде.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

40 дней прошло после стрельбы в школе № 88 в Ижевске

На автодороге под Ижевском ГАЗель столкнулась с легковушкой

Участок ул. Ленина отремонтируют в Ижевске