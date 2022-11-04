Врач рассказал о вреде сидений с подогревом

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Оказывается, сиденья с подогревом могут нанести вред здоровью как мужчин, так и женщин. Особенно это касается тех, кто перенес такие воспалительные заболевания, как простатит и цистит. Об этом RT рассказал акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

По его словам, систему подогрева лучше использовать при прогреве автомобиля, проверке его технического состояния или же когда вы чистите машину от снега.

«Этого времени вполне достаточно для того, чтобы кресло стало теплым. Как только вы садитесь за руль и начинаете движение, подогрев необходимо отключить», - сообщил Алмаз Хафизов.

Локальное тепловое воздействие может спровоцировать усиление воспаления и переход заболевания в острую или осложненную форму, в том числе и при скрытых инфекциях мочеполового тракта.

«Под строгим запретом использование подогрева сидений и у пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями в области таза. Также длительное нахождение в теплом кресле может приводить к отечности ног из-за ухудшения оттока крови и лимфы от таза и конечностей», - подчеркнул специалист.

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