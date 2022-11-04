9 ноября в Ижевске проверят систему оповещения

В Ижевске проверят систему оповещения
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
9 ноября в Удмуртии и в Ижевске пройдет ежегодная тренировка по гражданской обороне. Будут включаться сирены, сообщает пресс-служба правительства республики.
«Главная цель – отработка своевременного доведения до жителей республики информации об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и других угроз», - подчеркивается в сообщении.
9 ноября с 10:40 по 10:44 будут включены сирены. В это время прервется трансляция программ следующих каналов: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. Проверочный сигнал оповещения прозвучит и в эфире радиоканала «Радио России».
Жителей Удмуртии просят не волноваться и с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.
Кстати, недавно «Комсомолка» рассказывала, что делать жителям Ижевска, если они услышали сирену, а также как работает система оповещения в Удмуртии и какие изменения произошли за последние годы.
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