Житель Удмуртии ломал стены киосков с водой и воровал деньги

В Воткинске обокрали два киоска с водой Фото: Архив КП

В Удмуртии задержали подозреваемого в краже денежных средств из киосков по продаже воды. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщения о краже денег начали поступать в конце октября этого года. Сначала злоумышленник ночью ломал стены киосков, а потом похищал из кассы деньги. В первый раз он украл 4800 рублей, во второй – 5670 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий воришку установили и задержали. Им оказался 29-летний неработающий житель Воткинска.

Сейчас мужчина арестован. Ему грозит срок до 5 лет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врач рассказал о вреде сидений с подогревом

«Вглядывался в лицо каждой школьницы»: что рассказали родители учеников спустя 40 дней после стрельбы в школе № 88 в Ижевске

9 ноября в Ижевске проверят систему оповещения