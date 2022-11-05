Двух мошенников из Удмуртии обвиняют в краже 3,7 млн рублей у пенсионеров

Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Фото: архив

Двух жителей Удмуртии обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2022 года злоумышленники обманным путем убедили пенсионеров отдать свои деньги. Они звонили им на телефон и говорили, что их близкие попали в ДТП и их задержала полиция, но, чтобы избежать уголовной ответственности, есть возможность компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим.

Пожилые люди верили мошенникам и передавали им деньги. Они приезжали за ними в образе курьеров.

Обвиняемым удалось обмануть шесть пенсионеров из Ижевска. Всего было похищено свыше 3,7 млн рублей.

В ходе следствия на банковские счета и имущество обвиняемых наложили аресты, а уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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