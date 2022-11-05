4 ноября 2022 года в Удмуртии произошло 3 пожара

Десять вызовов оказались ложными. Фото: архив

4 ноября пожарных-спасателей вызывали на пожар 13 раз. Десять вызовов были ложными. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Так, в 02:20 ночи в Граховском районе в квартале №276 произошел пожар. Огонь уничтожил вагон-бытовку. Площадь возгорания составила 20 кв.м.

Ночью в Ижевске начался пожар. Возгорание произошло по адресу: ул. 9-я Подлесная. Горело в административном помещении, которое находилось на первом этаже двухэтажного жилого дома. К моменту прибытия пожарных-спасателей шел дым из окон первого этажа. Площадь возгорания составила 1 кв.м.

Еще один пожар произошел около 04.00 утра в поселке Кез. Загорелся жилой дом на улице Октябрьская. На момент прибытия огнеборцев полыхали надворные постройки. Пожарным-спасателям удалось спасти жилой дом и соседнее хозяйство. Общая площадь пожара составила 127 кв.м.

Кроме этого, спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий автомобильной аварии.

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