3 ноября на трассе в Удмуртии произошло ДТП с ГАЗелью

Одного из водителей госпитализировали в больницу с травмами. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

3 ноября 2022 года, около 15 часов 53 минут, на 1 км автодороги «с. Бураново – с. Киясово» Малопургинского района Удмуртии произошла автомобильная авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

25-летний водитель ГАЗели решил совершить обгон в разрешенном месте. Выехав на встречную полосу, мужчина столкнулся с машиной «LADA 2114», которой управлял 30-летний водитель.

В результате ДТП мужчина, который был за рулем «LADA 2114», получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП назначена проверка.

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