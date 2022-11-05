В Удмуртии простились с четырьмя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине солдатами

Помощь семьям оказывается в полном объеме. Фото: архив
4 ноября в Глазовском районе Удмуртской Республики простились с ефрейтором Александром Горковенко и старшим сержантом Сергеем Марьиным. В этот же день в Завьяловском похоронили младшего сержанта Виталия Бурдова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
5 ноября в Камбарском районе попрощались с рядовым Кириллом Силейкиным.
Все они погибли в ходе специальной военной операции на Украине.
За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации Александра Горковенко, Сергея Марьина и Кирилла Силейкина представили к Ордену Мужества посмертно. Виталия Бурдова представили к государственной награде.
Похороны солдат прошли со всеми воинскими почестями. Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.
Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким погибших.
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