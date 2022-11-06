126 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за прошлые сутки

Ковид-статистика в Удмуртии на утро воскресенья, 6 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро воскресенья, 6 ноября, в Удмуртии зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились шестеро детей младше 14 лет и 41 пожилой гражданин старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 12 жителей региона. 200 человек выздоровели.

Обошлось без летальных случаев.

В общей сложности по состоянию на утро 6 ноября в Удмуртии зарегистрировано 223 608 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 217 506 человек выздоровели и 4 134 человека скончались (у 3 934 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 2 321 человека заболевание протекает в легкой форме, 77 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести и 12 – в тяжелом состоянии. Трое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 706 106 жителей региона, 565 284 человека получили второй компонент вакцины. 258 224 жителя прошли ревакцинацию.

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