Действия полицейского из Удмуртии могли привести к разглашению гостайны

Действия сотрудника МВД противоречили законодательству Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Одному из сотрудников МВД по Удмуртии пришлось объявить официальное предупреждение о недопустимости действий, которые могут повлечь за собой разглашение государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Действия полицейского создавали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 Уголовного кодекса России. Согласно полученной УФСБ информации, сотрудник нарушил требования законодательства, когда обрабатывал служебные документы, содержащие сведения, составляющие гостайну, на устройстве, которое не было аттестовано в установленном порядке. Устройство имело подключение к локальной сети, что создавало возможность ознакомления с данными третьих лиц.

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