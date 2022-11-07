Мужчину из Ижевска задержали за серию краж из магазинов техники

Возбуждены уголовные дела Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске задержали 36-летнего безработного местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в серии краж из магазинов цифровой техники.

Ранее мужчина уже был осужден за совершение аналогичных преступлений. На данный момент следователи доказали причастность мужчины к 3 кражам из магазинов техники в Ленинском районе Ижевска. Украденную технику мужчина продавал.

Возбуждены уголовные дела.

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