Мужчину из Ижевска задержали за серию краж из магазинов техники

Возбуждены уголовные дела
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске задержали 36-летнего безработного местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в серии краж из магазинов цифровой техники.
Ранее мужчина уже был осужден за совершение аналогичных преступлений. На данный момент следователи доказали причастность мужчины к 3 кражам из магазинов техники в Ленинском районе Ижевска. Украденную технику мужчина продавал.
Возбуждены уголовные дела.
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