Гендиректора предприятия из Глазова осудят за уклонение от уплаты налогов на 36 миллионов рублей

Уголовное дело направили в суд Фото: А. Селезнева

В Глазове генерального директора одного из предприятий осудят за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 10 августа 2021 года по 24 февраля 2022 года мужчина скрыл от уплаты в федеральный бюджет 36 миллионов рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере» направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчину из Ижевска задержали за серию краж из магазинов техники

Одаренные дети из Удмуртии могут воспользоваться финансовой поддержкой на участие в олимпиадах и соревнованиях

Назначен новый замминистра здравоохранения Удмуртии по вопросам охраны материнства и детства