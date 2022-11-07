Водитель автобуса сбил 70-летнюю пенсионерку в Удмуртии

Женщину доставили в больницу Фото: Алена Селезнева

3 ноября на Волгоградской улице в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Водитель автобуса «Паз» сбил 70-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу вне зебры. Отметим, что пешеходный переход находился совсем близко.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. По факту происшествия назначена проверка.

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