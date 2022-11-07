Мужчина сбил пешехода и въехал во двор частного дома на улице Халтурина в Ижевске

Водитель «BMW» не пострадал Фото: @izhevskgdegaistoyat
Сегодня около 11:30 недалеко от дома № 40 по улице Халтурина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Водитель «BMW» не справился с управлением и сбил пешехода. После этого он влетел во двор частного дома и наехал на дворовые постройки. Пешеход был доставлен в больницу, водитель не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства.
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