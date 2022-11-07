Жителя Ижевска отправили в колонию за избиение друга

Мужчины поссорились во время распития алкоголя Фото: Амир Закиров

Мужчину из Ижевска осудили за избиение друга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Пьяные мужчины поссорились и один из них набросился на товарища с кулаками. Обвиняемый ударил своего друга в подбородок. После чего тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Полученные травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью и психическое расстройство.

Обвиняемого отправили в колонию общего режима на 3 с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

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