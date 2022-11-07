Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 ноября 2022 9:33

Жителя Ижевска отправили в колонию за избиение друга

Ближайшие 3 с половиной года он проведет в местах не столь отдаленных
Источник:kp.ru
Мужчины поссорились во время распития алкоголя

Мужчины поссорились во время распития алкоголя

Фото: Амир Закиров

Мужчину из Ижевска осудили за избиение друга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Пьяные мужчины поссорились и один из них набросился на товарища с кулаками. Обвиняемый ударил своего друга в подбородок. После чего тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Полученные травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью и психическое расстройство.

Обвиняемого отправили в колонию общего режима на 3 с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель автобуса сбил 70-летнюю пенсионерку в Удмуртии

Гендиректора предприятия из Глазова осудят за уклонение от уплаты налогов на 36 миллионов рублей

Мужчину из Ижевска задержали за серию краж из магазинов техники