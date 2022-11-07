Жителя Можги отправили в колонию за хранение наркотиков

Мужчина нарвал коноплю рядом с домом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можге осудили 39-летнего местного жителя за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подозреваемый сорвал листья конопли, которая росла рядом с его домом, высушил их и расфасовал по пакетикам. Наркотики мужчина подготовил для личного пользования. При обыске его квартиры сотрудники правоохранительных органов нашли 2 курительные трубки и 11 полимерных пакетов с коноплей.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 4 с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

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