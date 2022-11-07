Проект благоустройства Холмогоровского леса в Ижевске представят горожанам 15 ноября

Для посещения мероприятия необходима онлайн-регистрация Фото: Ксения Аксенова

Жителям Ижевска презентуют проект благоустройства Холмогоровского леса. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Благоустроить планируют зону от домов № 87 и № 101 по улице Холмогорова до СНТ «Заря». В целом, приводимая в порядок, территория растянулась на 2,7 километров.

Встречу проведут сотрудники Центра территориального развития Удмуртии при поддержке Администрации и Гордумы Ижевска. Прийти на презентацию и задать все интересующие вопросы сможет любой желающий.

Презентация пройдет 15 ноября с 18:45 в Администрации города Ижевска по адресу ул. Пушкинская, 276. Отметим, что для посещения требуется предварительная регистрация.

Напомним, что весной этого года жители микрорайона уже делились с «Комсомолкой» своими пожеланиями по благоустройству Холмогоровского леса.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина сбил пешехода и въехал во двор частного дома на улице Халтурина в Ижевске

Жителя Ижевска отправили в колонию за избиение друга

Водитель автобуса сбил 70-летнюю пенсионерку в Удмуртии