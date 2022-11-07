118 км дорог отремонтируют в Удмуртии в дорожном сезоне 2023 года

Фото: Ярослав Семенов @semenov_yaroslav78

В дорожном сезоне 2023 года планируется отремонтировать 118 км дорог. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем телеграм-канале.

В списке на ремонт заявлено 80 объектов. Самые масштабные работы проведут на региональных трассах: «Якшур-Бодья – Красногорское», «Костино – Камбарка» и «Ижевск – Сарапул».

Местные дороги отремонтируют в 16 муниципалитетах в границах Ижевской агломерации: 12 районах и 4 городах.

Семенов также отметил, что все муниципальные образования уже заключили контракты на будущие ремонты. В скором времени контрактование по региональным дорогам также подойдет к концу.

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