Мобильные пункты вакцинации продолжают свою работу в торговых центрах Ижевска

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На этой неделе в торговых центрах столицы Удмуртии продолжают свою работу мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Поставить прививки можно будет в следующих мобильных пунктах:
ТЦ «Октябрьский»: 10 и 11 ноября с 16.00 до 20.00;
ТЦ «Магистральный»: 10 и 11 ноября с 15.00 до 19.00;
ТЦ молл «Матрица»: 11 ноября с 16.00 до 20.00.
В мобильных пунктах можно поставить прививки от гриппа вакциной «Совигрипп», а также от коронавируса – вакциной «ГамКовидВак» (Спутник V). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
118 км дорог отремонтируют в Удмуртии в дорожном сезоне 2023 года
Проект благоустройства Холмогоровского леса в Ижевске представят горожанам 15 ноября
Мужчина сбил пешехода и въехал во двор частного дома на улице Халтурина в Ижевске