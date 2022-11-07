Мобильные пункты вакцинации продолжают свою работу в торговых центрах Ижевска

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На этой неделе в торговых центрах столицы Удмуртии продолжают свою работу мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Поставить прививки можно будет в следующих мобильных пунктах:

ТЦ «Октябрьский»: 10 и 11 ноября с 16.00 до 20.00;

ТЦ «Магистральный»: 10 и 11 ноября с 15.00 до 19.00;

ТЦ молл «Матрица»: 11 ноября с 16.00 до 20.00.

В мобильных пунктах можно поставить прививки от гриппа вакциной «Совигрипп», а также от коронавируса – вакциной «ГамКовидВак» (Спутник V). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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