9 ноября в Ижевске проверят системы оповещения и информирования населения

Фото: администрация Ижевска @izh_gov

Тренировку по гражданской обороне с проверкой системы оповещения и информирования населения проведут в столице Удмуртии 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В 10:40 запустят электросирены и громкоговорители. Сигнал будет звучать 4 минуты. В это время горожанам необходимо включить телевизор и прослушать транслируемую информацию.

Замещение телеэфира пройдет на следующих каналах: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр».

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