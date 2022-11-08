Открытый кубок по пилонному спорту в Удмуртии прошел в Ижевске

Участие приняли и взрослые, и дети Фото: @turnirpoledanceizhevsk

5 ноября в Ижевске прошёл Открытый кубок Удмуртии по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики.

В целом на соревновании собралось более ста участников из Ижевска и Балезино. Отметим, что принять участие могли все желающие: и дети, и взрослые. Спортсменок распределили на разные категории: дети (6-9 лет), юниоры А (10-14 лет), юниоры В (15-17 лет), юниоры микс (10-17 лет), взрослые (18-39 лет), дуэты, взрослые (40+). Сложность выступления поделили на следующие категории: начинающие, любители, профи, параатлет.

Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии @minsport_ur

«Занимаюсь пилонным спортом с апреля 2022 года. Я решила принять участие в соревнованиях, чтобы получить опыт выступления на публике. Но, наверное, самая главная причина моего участия в Чемпионате и всех остальных ребят заключается в том, чтобы увидеть результат своих тренировок и в дальнейшем работать над ошибками и своими страхами», – поделилась своими впечатлениями 12-летняя спорсменка-параатлетка Вероника Сафронова из Балезино.

В целом, в дисциплине «спортивный пилон» спортсмены выиграли 18 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. На кольце - 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. На полотне - 9 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии @minsport_ur

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