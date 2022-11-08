Рядом с торговым центром «Мой порт» в Ижевске установили первую новогоднюю елку

Каркас конструкции Фото: Маша Мухина

В Ижевске 7 ноября, в понедельник, начали устанавливать первую новогоднюю елку у торгового центра «Мой порт». Об этом сообщают наши читатели.

Это первая елка у торговых центров в этом году. По состоянию на вечер 7 ноября на парковке установили опорную конструкцию.

Напомним, что в прошлом году первая елка появилась 9 ноября около торгового центра «Флагман».

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