Рядом с торговым центром «Мой порт» в Ижевске установили первую новогоднюю елку

Каркас конструкции Фото: Маша Мухина
В Ижевске 7 ноября, в понедельник, начали устанавливать первую новогоднюю елку у торгового центра «Мой порт». Об этом сообщают наши читатели.
Это первая елка у торговых центров в этом году. По состоянию на вечер 7 ноября на парковке установили опорную конструкцию.
Напомним, что в прошлом году первая елка появилась 9 ноября около торгового центра «Флагман».
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