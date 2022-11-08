Около 200 мобилизованных в Вольске осмотрели врачи из Удмуртии

У всех мобилизованных была возможность получить консультацию врачей Фото: Архив КП

Врачи Удмуртии провели осмотр около 200 мобилизованных в учебной части в Вольске. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«В части фиксируются случаи ОРВИ. В течение трех дней наши специалисты в составе пяти человек – два терапевта, два инфекциониста и один психотерапевт - осмотрели порядка 200 человек, из них семеро были госпитализированы в лазарет медицинского пункта части. Их состояние оценивается как удовлетворительное», – рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Мобилизованным также доставили партию медикаментов. Всего около 170 наименований, которые попросил закупить начальник медицинской службы полка.

У всех бойцов была возможность проконсультироваться с врачами и получить необходимую медпомощь.

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