Мужчина из Ижевска до смерти запинал ногами своего знакомого

Тело мужчины нашли 3 ноября Фото: Амир Закиров

В убийстве товарища подозревают 42-летнего ранее судимого жителя столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

3 ноября в квартире одного из домов по улице Базисная в Ижевске обнаружили тело 34-летнего мужчины. Как оказалось, накануне убийства мужчина поссорился со своим товарищем, с которым до этого мирно выпивал у себя дома. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил хозяина квартиры кулаками, а затем повалил его на пол и начал запинывать его ногами. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый находится под стражей.

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