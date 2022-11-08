Пенсионерку с собачкой насмерть сбили на Молодежной улице в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

7 ноября, около 21:20, на Молодежной улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

19-летний молодой человек за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» сбил пенсионерку 50-60 лет. Женщина перебегала дорогу с собакой в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Личность пострадавшей не установлена. По факту ДТП проводится расследование.

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