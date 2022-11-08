Пострадавший в ДТП на улице Халтурина в Ижевске пешеход скончался

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

7 ноября, около 11 часов 30 минут на улице Халтурина в Ижевске 48-летний водитель «BMW» сбил пешехода и въехал во двор частного дома. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

67-летний пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, мужчина скончался.

Водитель автомобиля, а также жильцы дома не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются, по факту происшествия назначена проверка.

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