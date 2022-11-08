Пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске 67-летняя женщина скончалась

Власти пообещали помочь родственникам погибшей
Фото: Архив КП
Сегодня в московской клинике умерла 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
Пенсионерка была доставлена в столичную клинику спецбортом МЧС в тяжелом состоянии. Врачи долгое время боролись за жизнь пациентки, но, к сожалению, спасти ее не удалось.
Власти Удмуртии пообещали оказать семье погибшей всю необходимую помощь.
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