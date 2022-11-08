Строительство стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске подходит к концу

Фото: сайт администрации Ижевска
Возведение 17-метровой стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске вышло на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На данный момент строители уже закончили работы с каркасом, установили 28 грунтовых прожекторов и две световые опоры. Также завершена облицовка стелы и 3 пилонов красным гранитом. На самом монументе разместили герб Ижевска и текст указа президента России о присвоении столице Удмуртии звания «Города трудовой доблести».
Сейчас на стеле выполняются финальные штрихи – подгонка всех элементов монумента.
Завершить все работы на объекте планируется в четвертом квартале этого года.
Напоминаем, что недавно «Комсомолка» уже рассказывала как выглядит стела в Сквере Победы после 3 с половиной месяцев строительства.
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