Строительство стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске подходит к концу

Фото: сайт администрации Ижевска

Возведение 17-метровой стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске вышло на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент строители уже закончили работы с каркасом, установили 28 грунтовых прожекторов и две световые опоры. Также завершена облицовка стелы и 3 пилонов красным гранитом. На самом монументе разместили герб Ижевска и текст указа президента России о присвоении столице Удмуртии звания «Города трудовой доблести».

Сейчас на стеле выполняются финальные штрихи – подгонка всех элементов монумента.

Завершить все работы на объекте планируется в четвертом квартале этого года.

Напоминаем, что недавно «Комсомолка» уже рассказывала как выглядит стела в Сквере Победы после 3 с половиной месяцев строительства.

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