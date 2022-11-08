Как обезопасить себя при оформлении ипотеки

Покупатели могут столкнуться с некоторыми трудностями Фото: Сергей ГРАЧЕВ

При покупке недвижимости в ипотеку многие боятся за безопасность и прозрачность этого процесса. Финансовый эксперт Максим Глазков в своей беседе с RT поделился при каких условиях стоит брать ипотеку, а также как себя обезопасить при её оформлении.

Часто покупка недвижимости в ипотеку становится своего рода инвестицией для покупателей: жилье берут с перспективой его продажи в ближайшее время. Глазков подчеркнул, что сейчас в таком случае стоит повременить с ипотекой.

«Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может еще долго постепенно снижаться. Поэтому есть вероятность, что вложения в квартиру не принесут прибыли в течение года», – предостерег он.

Также нередко жильцы оформляют ипотеку на жилье, в котором действительно собираются жить сами. Но здесь покупателей тоже поджидают проблемы – повышение рисков в случае инвестиции в новостройку. Дело в том, что до конца этого года застройщиков освободили от штрафов в случае задержки сдачи жилья.

Также эксперт посоветовал рассчитать дополнительные расходы, такие как страхование ипотеки.

«Не спешите покупать страховку в банке, который выдает кредит. Сравните стоимость полиса у разных страховщиков, которые аккредитованы банком. Оцените надежность своего работодателя. Если у вас есть сомнения по поводу стабильности дохода – лучше отложите покупку жилья», – посоветовал Глазков.

Кроме того стоит обязательно проверять документацию: справка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в случае покупки жилья у собственника или сайты ФССП и арбитражного суда, чтобы исключить риск сделки с недобросовестным застройщиком.

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