Новый епископ появился в Сарапульской и Можгинской епархии

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия @pravoslavieizhevsk

6 ноября в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве состоялось наречение архимандрита Павла Белокрылова в сан епископа Сарапульской и Можгинской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Хиротонию совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого он напутствовал епископа Сарапульского и Можгинского Павла на служение и вручил ему архиерейский жезл. Затем, традиционно, новорукоположенный епископ преподал свое первое архипастырское благословение.

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия @pravoslavieizhevsk

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов и на официальном сайте Русской Православной Церкви. Желающие также могли наблюдать за трансляцией с экрана, установленном перед храмом.

Отметим, что на богослужении присутствовали: председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов, глава Сарапула В.М. Шестаков и секретарь Сарапульской епархии протоиерей Вячеслав Остроумов.

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