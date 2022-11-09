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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:17

От центра Ижевска до городка Металлургов не ездят троллейбусы 6 и 9 маршрутов

Пассажирское предприятие переорганизовало движение транспорта
Софья Кель
Приостановка движения с отключением напряжения

Приостановка движения с отключением напряжения

Фото: Мария Бакланова

Сегодня, с 09:54 в Ижевске от Центра до городка Металлургов перестали ездить троллейбусы маршрутов № 6 и № 9. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», это связано с отключением напряжения.

Пассажирское предприятие переорганизовало движение общественного транспорта следующим образом:

6 маршрут: Завод "Нефтемаш" - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Собор А.Невского;

9 маршрут: Пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Собор А.Невского.

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