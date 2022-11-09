От центра Ижевска до городка Металлургов не ездят троллейбусы 6 и 9 маршрутов

Приостановка движения с отключением напряжения
Фото: Мария Бакланова
Сегодня, с 09:54 в Ижевске от Центра до городка Металлургов перестали ездить троллейбусы маршрутов № 6 и № 9. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», это связано с отключением напряжения.
Пассажирское предприятие переорганизовало движение общественного транспорта следующим образом:
6 маршрут: Завод "Нефтемаш" - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Собор А.Невского;
9 маршрут: Пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Собор А.Невского.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Первую группу срочников отправили на службу из Удмуртии
1 миллиард рублей планирует получить Удмуртия на ремонт коммунальных сетей
Как обезопасить себя при оформлении ипотеки