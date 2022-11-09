Первую группу срочников отправили на службу из Удмуртии

Ряды вооруженных сил пополнили восемь новобранцев Фото: Мария Бакланова

7 ноября из Воткинска на службу отправилась первая группа срочников. Как сообщает пресс-служба администрации города, партия состояла из 8 человек.

В целом из Воткинска, Воткинского и Шарканского районов планируется отправить 140 мужчин. Следующая отправка произойдет 14 ноября.

Напоминаем, что военный призыв начался 1 ноября и продлится до 15 декабря. В целом из Удмуртии в рамках осеннего призыва планируется привлечь около 1300 мужчин.

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