1 миллиард рублей планирует получить Удмуртия на ремонт коммунальных сетей

В следующем году власти Удмуртии хотят получить 244 млн рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия планирует получить 1 миллиард рублей из «Фонда развития территорий» на ремонт коммунальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Федеральный проект выделит 60 % от стоимости ремонта, а остальные 40 % – пойдут из регионального бюджета и внебюджетных источников.

«Объем финансирования по каждому субъекту Фонд рассчитывает отдельно, с учетом протяженности сетей в регионе и численности населения. Программа имеет четкие показатели, которые должны быть достигнуты в результате ее реализации. Для Удмуртии – это капитальный ремонт, реконструкция и строительство в 2023 – 2024 годах 140 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» – прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Планируется, что в 2023 году на строительство и капитальный ремонт сетей в Удмуртии из Фонда выделят 244 млн рублей, а в 2024 году – 815 млн рублей.

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