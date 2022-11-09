После заказа интимных услуг мужчина из Ижевска лишился почти 250 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

25-летний житель столицы Удмуртии обратился в полицию за помощью – после посещения сайта интимных услуг у него украли почти 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В интернете мужчина нашел сайт с анкетами девушек, которые предоставляют интимные услуги за деньги. После того как молодой человек выбрал полюбившуюся его глазу красавицу, с ним связался неизвестный и представился менеджером. Он сообщил, что из-за неверных переводов сайт заблокировали и для его восстановления потерпевшему необходимо внести деньги. Таким образом жертва мошенничества перевел 243 тысячи на указанные злоумышленниками счета.

После очередного требования о внесения денег, мужчина перестал отвечать на звонки, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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