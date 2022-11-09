К обрушившемуся дому на улице Удмуртской ижевчане несут цветы и игрушки

Неравнодушные горожане уже с утра несут цветы и игрушки к мемориалу
Фото: Мария Бакланова
9 ноября 2017 года, в Ижевске произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 7 человек, среди них – 2 детей. Ровно 5 лет назад от взрыва бытового газа рухнул угол дома 261 по улице Удмуртской. Сегодня неравнодушные жители столицы Удмуртии отправились на место взрыва с игрушками и цветами для мемориала.
Трагедия оставила неизгладимый след в душе каждого горожанина. Тогда о взрыве говорили не только жители Ижевска, но и вся страна. Были разрушены 32 квартиры, люди оказались под завалами.
Виновником происшествия оказался один из жильцов этого дома Александр Копытов. Свой поступок он объяснил тем, что включенный газ заглушал голоса в его голове. Суд признал его невменяемым и отправил на лечение.
Ижевчане приходят сюда каждый год, чтобы почтить память погибших
Фото: Мария Бакланова
Сегодня дом выглядит совершенно иначе. Его полностью отремонтировали, а также недалеко от здания установили памятник жертвам трагедии.
так выглядит 261 дом на Удмуртской улице сейчас
Фото: Мария Бакланова
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