К обрушившемуся дому на улице Удмуртской ижевчане несут цветы и игрушки

Неравнодушные горожане уже с утра несут цветы и игрушки к мемориалу Фото: Мария Бакланова

9 ноября 2017 года, в Ижевске произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 7 человек, среди них – 2 детей. Ровно 5 лет назад от взрыва бытового газа рухнул угол дома 261 по улице Удмуртской. Сегодня неравнодушные жители столицы Удмуртии отправились на место взрыва с игрушками и цветами для мемориала.

Трагедия оставила неизгладимый след в душе каждого горожанина. Тогда о взрыве говорили не только жители Ижевска, но и вся страна. Были разрушены 32 квартиры, люди оказались под завалами.

Виновником происшествия оказался один из жильцов этого дома Александр Копытов. Свой поступок он объяснил тем, что включенный газ заглушал голоса в его голове. Суд признал его невменяемым и отправил на лечение.

Ижевчане приходят сюда каждый год, чтобы почтить память погибших Фото: Мария Бакланова

Сегодня дом выглядит совершенно иначе. Его полностью отремонтировали, а также недалеко от здания установили памятник жертвам трагедии.

так выглядит 261 дом на Удмуртской улице сейчас Фото: Мария Бакланова

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