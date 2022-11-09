Главврач первой республиканской клинической больницы покинул свой пост

У врача истек трудовой договор Фото: Александр Шаклеин в «ВКонтакте» @id469312915

Александр Шаклеин покинул должность главврача первой республиканской клинической больницы. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, это произошло из-за истечения трудового договора врача.

На данный момент временно исполняющим обязанности главврача назначили заместителя главного врача по медицинской части Муравцеву Ольгу.

Отметим, что Шаклеин возглавлял больницу с декабря 2017 года. В сентябре 2022 года избран депутатом Госсовета Удмуртии от фракции «Единая Россия».

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