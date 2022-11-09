Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:26

Работник животноводческой фермы задавил свою начальницу на тракторе

Возбуждено уголовное дело
Софья Кель
Мужчина не заметил заведующую, когда двигался задним ходом на тракторе

Мужчина не заметил заведующую, когда двигался задним ходом на тракторе

Фото: Архив КП

В Юкаменском районе Удмуртии работника местной животноводческой фермы подозревают в убийстве заведующей предприятия. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он задавил ее на тракторе.

7 ноября мужчина развозил корма для животных. Двигаясь задним ходом, тракторист не заметил заведующую фермы и сбил ее. От полученных травм женщина скончалась по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач первой республиканской клинической больницы покинул свой пост

К обрушившемуся дому на улице Удмуртской ижевчане несут цветы и игрушки

После заказа интимных услуг мужчина из Ижевска лишился почти 250 тысяч рублей