Работник животноводческой фермы задавил свою начальницу на тракторе

Мужчина не заметил заведующую, когда двигался задним ходом на тракторе Фото: Архив КП

В Юкаменском районе Удмуртии работника местной животноводческой фермы подозревают в убийстве заведующей предприятия. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он задавил ее на тракторе.

7 ноября мужчина развозил корма для животных. Двигаясь задним ходом, тракторист не заметил заведующую фермы и сбил ее. От полученных травм женщина скончалась по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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