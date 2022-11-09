В Завьяловском районе Ижевска задержали закладчика наркотиков

Фото: сайт МВД по Удмуртии @18.мвд.рф

Полицейские Ижевска задержали 35-летнего неработающего жителя Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, его поймали на горячем – мужчина делал закладки с наркотиками.

При обыске в карманах закладчика обнаружили 12 свертков с синтетическими наркотиками. Также у мужчины нашли электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». На данный момент мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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