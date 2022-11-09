В конкурсе городов России Ижевск обходит Казань и всего на несколько голосов отстает от Москвы

В этом году Ижевск наконец поднялся в рейтинге Фото: Амир Закиров

Ежегодный конкурс на самый красивый и привлекательный город «Город России – национальный выбор» вновь набирает свои обороты. Традиционно в голосовании участвуют 83 административных центра со всех регионов страны, в том числе и Ижевск.

На данный момент Ижевск занимает 76 место в рейтинге, за него проголосовали 858 человек. Столица Удмуртии обошла такие города, как Казань (77 место), Владикавказ(79 место) и Пермь (83 место).

Обошли Ижевск Самара (7 место), Ярославль (9 место), Саранск (12 место), Красноярск (15 место), Москва (74 место) и Санкт-Петербург (56 место), а также ряд других городов, жители которых более рьяно голосуют за звание самого лучшего города страны.

Возглавляет рейтинг Владивосток – за него проголосовали более 313 тысяч человек. На второй строчке Севастополь – 148 тысяч голосов, и на третьем месте расположился Нальчик с 91 тысячей голосов.

Отметим, что за последние 4 года Ижевск значительно терял свои позиции в рейтинге лучших городов. В 2018 мы заняли 54 место, заработав 3 591 голосов, в 2019 – 57 место с 2 627 голосами, в 2020 – 63 место нам принесли 2 838 голосов, а результаты 2021 года стали совсем печальными для столицы Удмуртии, тогда мы заняли 82 из 83 место, за Ижевск проголосовали лишь 580 человек.

Конкурс «Город России - национальный выбор» проводится ежегодно с 2012 года. Создатели поставили перед собой цель укрепить национальные ценности, а также повысить уважительное отношение к культурному, историческому и архитектурному достоянию России. Проголосовать за свой город можно на сайте конкурса.

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