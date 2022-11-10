Подачу тепла и горячей воды ограничат 10 ноября в восточных районах Ижевска

Подачу горячей воды и отопления ограничат в восточных районах города Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 10 ноября ограничат подачу тепла и горячей воды на улицах Татьяны Барамзиной, Петрова, Труда, Барышникова, Сабурова и 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Это связано с ремонтом на теплосетях в районе ТЦ «Италмас». Во время планового обхода трассы выявили нарушения, которые нужно устранить, чтобы зимой не было проблем.

Чтобы минимизировать время отключения ресурсов, энергетики заранее произвели раскоп и подготовили необходимые материалы. Восстановить подачу ресурсов планируют к 04:00 11 ноября.

Энергетики напоминают, что возвращение тепла и горячей воды после ремонта – обязанность управляющих компаний. Если в квартире холодно, обращаться нужно туда.

Жителям приносят извинения за временные неудобства.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Главврач первой республиканской клинической больницы покинул свой пост

В Завьяловском районе Ижевска задержали закладчика наркотиков

Работник животноводческой фермы задавил свою начальницу на тракторе