54-летняя жительница Удмуртии обокрала пожилую женщину под предлогом снятия порчи

Порча стала предлогом для выманивания денег и украшений у пенсионерки в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии задержали 54-летнюю жительницу Киясовского района, которая обманула пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Подозреваемая подошла к ижевчанке на улице Труда и сказала, что на той лежит порча, но она может провести обряд исцеления. Пострадавшая испугалась и позвала домой незнакомку. Там мошенница попросила отдать все деньги и золотые украшения. Потом «целительница» отвлекла хозяйку, та вышла из комнаты, а злоумышленница скрылась.
После этого пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 47 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.
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