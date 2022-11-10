54-летняя жительница Удмуртии обокрала пожилую женщину под предлогом снятия порчи

Порча стала предлогом для выманивания денег и украшений у пенсионерки в Ижевске Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии задержали 54-летнюю жительницу Киясовского района, которая обманула пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемая подошла к ижевчанке на улице Труда и сказала, что на той лежит порча, но она может провести обряд исцеления. Пострадавшая испугалась и позвала домой незнакомку. Там мошенница попросила отдать все деньги и золотые украшения. Потом «целительница» отвлекла хозяйку, та вышла из комнаты, а злоумышленница скрылась.

После этого пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 47 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.

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