Фрагменты старинных настенных росписей нашли в храме Рождества Христова в селе Нылга в Удмуртии

Фото: православное объединение «Под куполом небес» в «ВКонтакте» @arh.nasledie

В селе Нылга Увинского района Удмуртии нашли остатки старинных росписей в местном храме. Об этом сообщает пресс-служба православного объединения «Под куполом небес» на своей странице в «ВКонтакте».

Открытие произошло в храме Рождества Христова во время расчистки стен. В сообщении также отмечается, что рабочие подозревали о возможности наличия настенных росписей.

Фото: православное объединение «Под куполом небес» в «ВКонтакте» @arh.nasledie

Храм построили в 1822 году по проекту архитектора Семена Дудина. Другими его работами являются главный корпус Ижевского завода и собор Александра Невского в Ижевске. Но в 1938 году церковь закрыли и переделали под здание сельсовета, а затем – в библиотеку. Обратно молитвенный дом отдали церкви только в 1993 году. Сейчас храм нуждается в реставрации, его восстановлением занимаются местные жители и волонтеры.

Отметим также, что на днях настоятель Иоанно-кронштадтского храма Увы о.Сергий передал в храм большой запрестольный семисвечник.

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