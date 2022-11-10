Более 4 тысяч рождественских деревьев отправит Удмуртия в регионы по всей России

Все деревья успешно прошли лабораторную проверку Фото: Архив КП

8 ноября из Удмуртии отправили первую партию рождественских деревьев в количестве 1 500 единиц. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, сосны отправились в Краснодарский край.

Лабораторный контроль не выявил ни одного карантинного объекта среди деревьев. Владельцу хвойной продукции выдали 3 карантинных сертификата.

В целом на досмотр отправили 4 050 деревьев, среди них 3 500 сосен, 500 елей и 50 пихт. В скором времени оставшиеся деревья будут разосланы в другие регионы России.

Напоминаем, что республика уже начала готовиться к новогодним праздникам. В столице Удмуртии уже установили первую елочку.

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