Пенсионерку с провалами в памяти ищут в Сарапульском районе Удмуртии

Пропавшая женщина Фото: ПСО «Регион 18»
В селе Мостовое Сарапульского района Удмуртии пропала Вершинина Маргарита Александровна, 1934 года рождения. Она вышла из дома 9 ноября в 2:00 и ушла в неизвестном направлении. С этого времени она не выходила на связь. Как сообщает ПСО «Регион 18», женщина может передвигаться по трассе.
Была одета в зеленую болоньевую курточку, белый шерстяной платок. На женщине нет обуви.
Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, или вам известно ее местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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